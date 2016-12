Après la charte de développement et les états généraux, voici les assises du service public... attention, tables rondes en vue...

Semaine 20 : Délimiter le périmètre et les priorités d’intervention du service public de la Polynésie française ;

Semaine 21 : Définir l’organisation du service public et les modalités d’intervention de l’administration ;

Semaine 22 : Optimiser l’action publique et l’administration de la Polynésie française.

Les assises du service public en Polynésie débutent aujourd'hui. Il s'agira notamment de faire "l'état des lieux" et de prendre en compte la "perception" qu'en ont "les usagers et les professionnels". Ensuite, ils y aura des "tables rondes" et des "ateliers" pour "définir les priorités" et "optimer l'action" de ces services...On ne peut s'empêcher de penser aux ateliers des "états généraux" et à ceux de la "charte de développement" qui n'ont abouti qu'à... à quoi déjà ? Ah oui, à rien du tout !Quand on veut enterrer un projet, on crée une commission...PROGRAMME DES ASSISES DU SERVICE PUBLIC DE LA POLYNESIE FRANCAISEOUVERTURE, CONFERENCES ET TABLES RONDESMardi 10 mai 2011 sous le grand chapiteau du quartier Broche – Ave Pouvanaa a Oopa :7h30 : Accueil, inscriptions aux ateliers et distribution de « Te Rata spécial Assises ».8h00 : Mot du Vice-Président du Pays, porte-parole du gouvernement.8h10 : Mot du Président de l’Assemblée de Polynésie française.8h20 : Mot du Haut-Commissaire.8h30 : Mot d’un représentant des employeurs du secteur privé.8h40 : Enjeux, rappel, programme et démarche des assises.9h00 : Mot du ministre de l’économie, en charge des réformes administratives.9h15 : Pause.9h30 : « Dynamisme économique et administration en Polynésie française ».10h00 : Le service public du Pays : périmètre et état des lieux.10h45 : Avis du CESC.11h15 : Perception des usagers et des professionnels sur le service public de la Polynésie française.12h00 : Clôture de la matinée d’ouverture (animateur relai médias).Mardi 10 mai 2011 à l’institut de formation des professions de santé (IFPS) -Mamao :16h00 : La démarche de modernisation de l’Etat.17h00 : La e-administration.18h00 : La gestion des dépenses publiques au service de l’action publique.Mercredi 11 mai 2011 à l’IFPS :16h00 : Les modes d’exercice du service public.17h00 : L’agent public.18h00 : Missions de réglementation et de contrôle.Jeudi 12 mai 2011 à l’IFPS :16h30 : Table ronde sur notre capacité à créer des richesses (système économique).Vendredi 13 mai 2011 à l’IFPS :16h30 : Table ronde sur la répartition des richesses et les équilibres budgétaires et financiers.LES ATELIERS DU MARDI 17 MAI AU MERCREDI 1ER JUIN 2011 A L’IFPS• Le nombre d’ateliers sera fonction du nombre d’inscrits.• Les inscriptions sont ouvertes à tous et se feront en ligne ou sur place lors de l’ouverture.• Nombre limité à 15 personnes par atelier.• Séances les mardis 17, 24 et 31 mai, les jeudis 19 et 26 mai et le mercredi 1er juin de 16h30 à 19h00.• Le lieu de chaque atelier sera précisé ultérieurement.Les ateliers traiteront tous des mêmes questions pour les trois objectifs suivants :RESTITUTION FINALE ET PLAN D’ACTIONJeudi 23 juin 2001 sous le grand chapiteau de la présidenceJournée de restitution et plan d’action.Pour toute information complémentaire: www.refonteservicepublic.presidence.pf