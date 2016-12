Aujourd'hui, ne faites pas de projets, y a fin du monde

Des adeptes du prédicateur Harold Camping annoncent la fin du monde sur un coin de rue à New York, le 13 mai 2011. Photo: AFP/Spencer Platt/Getty Images

Harold Camping, a "prédit" sur sa radio chretienne Family radio en Californie, que la fin du monde sera pour le samedi 21 mai. Il n'est pas à sa première "prédiction", et si la majorité tourne cette information en dérision comme toutes les prédictions déjà annoncées jadis, ses disciples eux prennent ça très à cœur : Certains d'entre eux roulent en caravane pour répandre la nouvelle, un autre disciple a dépensé la modique somme de 100 000 euros pour financer une campagne de publicité pour informer la population.M. Camping compte de nombreux adeptes, qui lui donnent beaucoup d'argent. L'an passé, il a reçu 18 millions de dollars en dons et il possède un actif de 104 millions.Plusieurs de ses disciples ont abandonné leur emploi pour sillonner les États-Unis et annoncer la fin du monde.Voici une liste des prédictions les plus célèbres qui ont toutes, sans exception, fait un flop. J'aime les risque, je mets aussi celle de l'année prochaine...- Fin du monde le 21 décembre 2012, selon José Argüelles (États-Unis), dans Le Facteur maya (1987), repris par divers courants New Age dont les sectes millénaristes après la convergence harmonique de 1987. La convergence harmonique est un rassemblement du courant New Age qui se déroula les 16 et 17 août 1987 en différents points de la planète, sites religieux ou lieux réputés pour leur qualité ésotérique particulière.- 21 mai 2011: Jugement dernier, selon le prédicateur californien Harold Camping.- entre 2002 et 2009, la plus grande partie de la planète sera submergée, selon la prophétesse Lori Adaile Toye de la fondation I AM, Etats-Unis. Seulement 1/3 de la population américaine survivra.- 10 septembre 2008: Trou noir, ou particules dangereuses créées par le LHC, selon le NMR hawaiien Citizens against the large hadron collider.- 13 septembre 2007: "Second enlèvement" (ascension des chrétiens). Selon Marilyn J. Agee. Un astéroïde est supposé frapper la terre ce jour-là.- 2006: Cataclysme nucléaire, selon le Groupe de Kerdanvé (issu des Cercles Gurdjieff), France.- 2006: l'effondrement de l'univers ou "Big Crunch", selon Garum et Khnoum, secte en lien avec les groupes Gurdjieff, France.- avant le 12 septembre 2006: Guerre nucléaire, selon la Maison de Yahvé, Kenya.- 2003: Cataclysme, selon Light Protection Society (LPS).- entre le 30 octobre et le 29 novembre 2003: Cataclysme nucléaire, selon Aum Shinrikyo ou Vérité suprême d'Aum. Ce groupe est particulièrement connu pour son attaque au gaz sarin dans cinq rames bondées du métro de Tōkyō le 20 mars 1995 qui causa douze morts et 5 500 blessés.- 2000: Cataclysme nucléaire détruisant les États-Unis et la majeure partie de l'Europe (prophétie faite durant la guerre froide), guerre civile en Inde, selon l'Université spirituelle des Brahma-Kumaris, Inde.- 2000: Cataclysme millénariste, selon le conseil pontifical « Cor Unum », créé par Paul VI.- 2000: Cataclysme et venue d'extraterrestres, selon Siderella (ex-Iso-Zen), France.- 2000: Choc avec planète, selon le Centre d'études gnostiques, France.- 1er janvier 2000: Destruction du monde par Satan, selon William Cooper, théoricien conspirationniste et ufologue.- Avril et fin 2000: Apocalypse nucléaire à la suite de bombardements effectués par les Russes, selon les Amis de la croix glorieuse de Dozulé, France.- 5 mai 2000: Tremblements de terre, changements climatiques, fonte des glaces submergeant les continents, émissions de gaz mortels dus au déplacement du pôle sud de l'axe de la Terre, selon le futurologue américain Richard Noone.- 1999: Pluies de météorites et venue d'extraterrestres, selon l'École de préparation à l'évacuation extra-terrestre (France).- 21 ou 29 janvier 1999: Passage dans la Quatrième dimension, dû à l'inversion du courant de l'énergie, selon Énergie humaine universelle (HUE) - Spiritual human yoga (SHY).- Juillet 1999: Cataclysme, selon l'Association rose-croix (ARC), France, ainsi que Aum Shinrikyo, NMR japonais.- 24 juillet 1999 : plusieurs personnes interprêtant Nostradamus prévoient la fin du Monde pour cette date- 28 juillet 1999, selon Elisabeth Tessier : La fin du monde est pour ce jour. "La sonde spatiale Cassini va percuter la Terre et provoquer un cataclysme.- Août 1999: Modifications climatiques et invasions extraterrestres, selon Asrama- 11 août 1999, selon Paco Rabanne : La fin du Monde à Paris aura bien lieu le 11 août 1999 et non pas le 28 juillet comme prédit dans un premier temps ! Ce jour là la station spatiale Mir va s'écraser sur la terre.- 11 août 1999, selon Elisabeth Tessier : débarquement des extraterrestres- 1998 ou 1999: Collision d'astéroïdes et déglaciation des pôles, selon le Cercle ufologique de Haute-Normandie.- 9 septembre 1999: Destruction du monde par chute de météorite, selon Nostradamus. "L’an mille neuf cent nonante et sept mois, le Grand Roy de la Terreur descendra du ciel."- 11 septembre 1999: Boule de feu explosant la Terre, selon la Kabbale, NMR américain fondé par Philip Berg.- avant décembre 1999: désastre nucléaire, selon le Père Alexandre McKENNA. "J'ai vu la Vierge dans la Chapelle des Apparitions de Fatima au Portugal. Elle m'a dit qu’à moins que les hommes ne délaissent l’athéisme, le péché, la guerre et la haine, la population de la terre sera décimée avant décembre 1999 dans un désastre nucléaire et environnemental."- Fin 1999: Cataclysme millénariste, selon Révélation de la 7e heure, NMR français.- 28 mars 1998: Cataclysme mondial épargnant la région de Saint-Odile. Selon le NMR Les Trois Arches, France.- 1997: Guerre mondiale. Selon Sūkyō Mahikari, NMR japonais.- 1996: Extra-terrestres détruisant la Terre par coups de laser, selon Sheldon Nidle (Galactic Federation of Light), États-Unis.- Septembre 1996: Cataclysme, selon Cosmicia (NMR autour des Extra-terrestres), France.- Fin 1996: Raz-de-marée provoqué par une chute de météorites, selon Énergie humaine universelle (HUE) - Spiritual human yoga (SHY).- 1995: Apocalypse biblique, selon les Davidiens (NMR fondé par David Koresh), Etats-Unis.- 15 août 1995: Cataclysme, selon MAEV, France.- Eté 1995: visite d'extra-terrestres, selon le Pape Jean XXIII. Des amis inattendus de l’espace nous rendront visite à l’été 1995.- Été 1995: Cataclysme millénariste, selon Le Grand Logis (ex Logis de Dieu), France.- Fin du monde en 1994, selon Les Témoins de Jéhovah (7ème tentative).- Fin du monde le 14, puis le 23 novembre 1993, selon la Fraternité Blanche Universelle.- 1993: Apocalypse biblique, selon La Famille International (ex-Enfants de Dieu)- 28 octobre 1992: Apocalypse biblique, selon Lee Jang Rim, NMR Coréen. .- 22 juin 1989: Cataclysme millénariste, selon Le Grand Logis (ex Logis de Dieu).- Décembre 1982: guerre mondiale, selon l'Association des Amis de la Croix glorieuse de Dozulé. En décembre 1982, la guerre civile et la famine suivie d'une guerre mondiale, classique d'abord, puis nucléaire. Paris, Lyon, Marseille seront détruits, mais la Bretagne sera épargnée. En 1985, une petite armée libérera la France et le vrai roi (le Grand monarque), quittera sa terre d'exil pour se rendre à Dozulé, au Sanctuaire, à l'ombre de la croix Glorieuse, où il accueillera le second avènement du "Fils de l'Homme" !Pour échapper au désastre final, les disciples du prophète démissionnent de leur travail, louent des maisons et stockent des provisions, abandonnent leur famille et quittent leur département pour retrouver leur « maître » dans sa terre d'exil...- Avant le 1er janvier 1980: Apocalypse biblique, selon L'Alliance Universelle (France).- 19 février 1979: Fin du monde selon Roch "Moïse" Thériault, condamné à la prison à vie en 1993.- 1975: Fin du monde, selon Les Témoins de Jéhovah, (6ème tentative).- 1966: Fin du monde, selon Les Témoins de Jéhovah, (5ème tentative).- 21 décembre 1954: fin du monde, selon Marian Keech (réincarnation de la Vierge Marie). Mais les croyants seront sauvés de la catastrophe par des soucoupes volantes.- 1925: Fin du monde, selon Les Témoins de Jéhovah (4ème tentative).- 1918: Fin du monde, selon Les Témoins de Jéhovah (3ème tentative).- 1914: Fin du monde, selon Les Témoins de Jéhovah (2ème tentative).- 19 mai 1910: Fin du monde, selon plusieurs astrologues et NMR, suite à la chute de la comète de Haley sur la Terre- 1890: Retour sur terre de Jésus, selon Joseph SMITH (fondateur des Mormons).- 1874: Fin du monde, selon Les Témoins de Jéhovah (1ère tentative).- 1843: Retour sur terre de Jésus, selon William MILLER (fondateur des Adventistes).