Contre les parasite adultes, y a que la Nuutaniazine en traitement longue durée !



Merci à la Dépêche pour l'article que parodie ce billet ;-)

La représentante Sabrina Birk, soutenue par le MC5P (Mouvement Citoyen Pour une Politique Plus Propre) a décidé de mener, cette année, une campagne d'éradication de la cupidose à l'APF, basée sur la baisse immédiate des indemnités et des privilèges (B2IP) des représentants. Seul signe crédible de leur volonté de mettre fin au système clientéliste jugé en ce moment au tribunal.En effet, malgré de nombreuses campagnes précédentes, une étude a permis de montrer que pour atteindre cet objectif de l'éradication complète des magouilles, il faut que 85% des représentants avalent ces diminutions pendant trois années consécutives. Les élus sont invités à se soumettre à ces mesures "sans craindre les éventuels effets secondaires".Le docteur Natou, responsable des pathologies vénales au MC5P reconnait l'existence de certains effets secondaires, mais elle se veut rassurante: "Il y a certainement moins d'effets indésirables que ce que pense les représentants. De même qu'il y a la possibilité de diminuer les éventuels effets secondaires en prenant certaines précautions, comme ouvrir les fenêtres de sa bulle et essayer de vivre un peu comme tout le monde. Les effets les plus fréquents sont la sensation vertigineuse, la somnolence, les nausées accompagnées parfois de vomissements ou de céphalées (mal de tête)".Le docteur Natou apporte les précisions suivantes concernant les personnes pour qui les effets secondaires sont ressentis avec plus d’intensité : “Certaines personnes vont ressentir ces effets secondaires avec plus d’intensité et plus longtemps. En fait, cela concerne des personnes déjà infectées par les filaires et les versadultes, qui subissent une réaction de l’organisme. Cette réaction à pour conséquence l’apparition d’une fièvre, d’une grande fatigue, de sensations de démangeaisons ou de douleurs dans les parties génitales. Nous recommandons aux personnes qui ressentent ces effets indésirables de suivre le régime de Sabrina Birk : 200 patates pour eux et le reste à des assos."