DSK au trou

Source: journal Le Monde

Selon le procureur, l'accusé1) "a fermé la porte de la pièce et empêché la femme de ménage de quitter la pièce ;2) a touché les seins de cette personne sans son consentement ;3) a tenté de retirer de force les bas de cette personne et lui a touché la zone du vagin de force ;4) a forcé la bouche de cette personne a toucher son pénis à deux reprises ;5) n'a pu commettre ces actes qu'en utilisant sa force physique".La justice américaine a ordonné, lundi 16 mai, l'incarcération de Dominique Strauss-Kahn et a refusé de le libérer contre la caution d'un million de dollars proposée par ses avocats.La juge a évoqué les difficultés d'extradition de Roman Polanski pour fonder sa décision à maintenir Dominique Strauss-Kahn sous détention provisoire.Roman Polanski avait été interpellé en Suisse en septembre 2009 sur la base d'un mandat d'arrêt américain datant de 1978 pour des relations sexuelles avec une mineure de 13 ans en 1977 à Los Angeles. Après avoir purgé une peine de 42 jours de prison, le cinéaste avait été remis en liberté dans l'attente de son procès et avait fui les Etats-Unis pour échapper à une plus lourde condamnation. La Suisse avait finalement rejeté la demande d'extradition formulée par les autorités américaines, citant notamment de potentiels vices de procédure.Un Grand Jury (probablement un déjà en fonctionnement, pas forcément nommé pour l'occasion) doit décider s'il existe suffisamment de preuves permettant d'incriminer l'accusé des différentes charges, et si oui, lesquelles. Autrement dit, il décide de la tenue du procès. Ce processus peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines, selon la complexité de l'affaire.Dominique Strauss-Kahn n'a pour le moment pas livré sa version des faits.Les avocat de DSK ont déclaré: "Nous croyons à l'innocence de M. Strauss-Kahn et nous pensons que son dossier est défendable".L'audience de vendredi 20 mai se tiendra à huis clos.Si DSK se sort de cette affaire, il devra affronter à son retour en France un autre procès pour tentative de viol. Une écrivaine et journaliste française, Tristane Banon, l'accuse de l'avoir agressée sexuellement en 2002.