DSK libéré sous bracelet électronique

Source: FranceSoir.fr

Le juge américain a autorisé, jeudi, la libération de Dominique Strauss-Kahn contre le versement d'une caution fixée à un million de dollars. Il est assigné à résidence à New York, dans un appartement qui a été loué par son épouse Anne Sinclair et sera placé sous surveillance électronique. Il devra également être accompagné d'au moins un garde armé 24h sur 24 et sept jours sur sept.La décision est intervenue quelques minutes après que l’inculpation formelle de l’ancien directeur du Fonds Monétaire International ait été prononcée par un grand jury. Ce jury de 23 personnes a estimé que les preuves qui lui ont été présentées par l’accusation étaient suffisantes pour ouvrir un procès. Mr. Strauss-Kahn devra comparaître devant le jury le 6 juin prochain pour se voir signifier les chefs d’inculpation qui pèsent contre lui. Sa défense indiquera à ce moment là s’il plaide coupable ou non.