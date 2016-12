La fin du monde est remise au 21 octobre - on rembourse pas, les billets sont toujours valables !

Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire le 22 octobre ? On est mal, on est mal, on est mal...

L'animateur de radio fondamentaliste Harold Camping qui avait prédit l'apocalypse pour le 21 mai s'est trompé de cinq mois, tout simplement. Le jour du Jugement dernier est plutôt prévu pour le 21 octobre, a-t-il indiqué lundi soir lors d'un point de presse. Il a expliqué que le 21 mai avait eu lieu un "jugement invisible" mais que le monde allait quand même terminer le 21 octobre comme prévu.Camping a dit qu'i ne rembourserait pas les dons faits pour diffuser l'annonce de la prédiction du 21 mai. "On n'est pas encore à la fin. Pourquoi on rembourserait ?"