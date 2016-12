Les avocats de DSK et les électeurs croient à l'innocence du "séducteur"

DSK en chemin vers l'absolution ?

Sondage réalisé le 16 mai par CSA pour BFM-TV, RMC et 20 Minutes

et publié mercredi 18 mai.

«Il plaidera non coupable, et en fin de compte il sera acquitté», déclare l'un des avocats de Dominique Strauss-Kahn, Benjamin Brafman, dans une interview, la première depuis l'arrestation de DSK, le 14 mai. «Rien n'est sûr, mais dans ce que je discerne dans l'enquête, il sera acquitté (...) Il m'a beaucoup impressionné. En dépit des circonstances, il tient bien le coup», affirme le ténor du barreau new-yorkais qui avait fait acquiter Michael Jackson accusé d'abus sexuel sur mineur.Ceci dit, même si les avocats parviennent, par on ne sait quels artifices, à ce tour de force, la réputation de DSK est drôlement entachée. Vous êtes nombreux a penser que DSK ne pourra pas "rebondir" (voir résultats provisoires de notre sondage en cours).Curieusement, un sondage montre que 57% des Français pensent que DSK a été victime d'un complot. Les électeurs semblent avoir du mal a renoncer à leur candidat idéal aux présidentielles de 2012, celui en qui ils plaçaient tous leurs espoirs...Commentaire lu sur le site de 20minutes.fr: "Ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est qu'un viol c'est dur à prouver, il suffit que le violeur dise que c'était un rapport consentie et c'est très dur de prouver le contraire. Si en + on commence à dire que la victime présumé d'un viol peut délirer et croire revivre un viol antérieur alors que c'est faux. On entends même dire que les femme de chambre ont l'habitude de coucher avec des clients pour arrondir leur fin de mois ... Je me dis que si la victime a vraiment été violé par DSK, c'est insupportable de lire tout ça..."Rappelons quand même qu'aux Etats-Unis, seulement une affaire judiciaire sur 200 fait l'objet d'un procès; les 199 autres se terminent par un "arrangement" (une indemnisation des victimes).En l'absence dans la course de Dominique Strauss-Kahn, François Hollande aurait le plus de chances de remporter l'élection présidentielle. Il recueillerait 29 % d'intentions de vote, devançant largement Nicolas Sarkozy (19%). Marine Le Pen arrive en troisième position, à 17% d'intentions de vote.Sondage TNS-Sofres diffusé vendredi par Canal +.