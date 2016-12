Dominique Strauss-Kahn au tribunal, face aux adjoints du procureur. Photo: REUTERS.

Les avocats de DSK vont plaider le chantage à des fins financières de la part de la femme de chambre, selon l'éditorialiste politique de BFM-TV Olivier Mazerolle.Explications du journaliste, mardi sur BFM-TV:"Le fait que les traces ADN sur la victime soit concluantes ne surprennent vraiment les proches e Dominique Strauss Khan, d'autant plus que vous souvenez sans doute que son avocat lundi dernier, après la première séance devant le tribunal, avait expliqué à la presse qu'il n'y avait aucune preuve concluante d'une AGRESSION ou d'une contrainte sexuelle, sous entendu, l'autre possibilité existait.Les avocats de Dominique Strauss Kahn, maintenant, ils vont tenter de démontrer que, en fait, Dominique Strauss Kahn s'est laissé tenter par quelqu'un qui a été particulièrement suggestif pour lui extorquer de l'argent, et donc que Dominique Strauss Kahn est victime d'une tentative de chantage ou d'un chantage, plus exactement, à des fins financières."La prochaine audience est fixée au 6 juin*. On verra si ce sera la ligne de défense adoptée par DSK.* Ca amuse les Américains car c'est le jour du 67e anniversaire du Débarquement en Normandie !Voir la vidéo de l'interview de Olivier Mazerolle sur BFM-TV: