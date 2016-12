On aura tout vu: une quête pour le "pauvre" DSK !

Le site du magazine Capital a publié cet appel aux dons aujourd'hui (19 mai) pour l'un des hommes politiques les plus pétés de tune de France.

P.S.2. DSK, innocent ou coupable ? Peut-il rebondir politiquement ? votez au sondage en haut à droite.

On croit rêver ! Le magazine Capital vient de lancer un appel aux dons en faveur de DSK "pour améliorer son ordinaire" car "il ne peut détenir de cash dans sa cellule". On sait qu'il doit par ailleurs s'acquiter d'un million de dollars de caution pour sa liberté conditionnelle. Jetons un coup d'oeil sur le patrimoine et le train de vie de ce pauvre monsieur.Dans la capitale, les Strauss-Kahn disposent de deux logements : un dans le XVIe arrondissement et un autre place des Vosges. Le premier acheté en 1980 pour 2,6 millions d'euros et le second en 2007 pour plus de 4 millions d'euros; tous deux comptant, sans recours à un emprunt.Le couple possède aussi depuis 2000 un "petit" palais du XIXe siècle à Marrakech évalué à "pas moins de 3 millions d'euros".Le salaire de DSK comme patron du FMI était jusqu'à présent (il vient de démissionner) de 27.500 Euros par mois net d'impots.A votre bon coeur, m'sieurs dames !Au fait, il troque demain sa cellule pour un appartement de luxe.P.S. On apprend au JT de ce soir qu'aux Etats-Unis seule 1 affaire sur 200 se termine en procès; les 199 autres font l'objet d'un "arrangement"... M'est avis que la fameuse femme de chambre aura plus besoin de faire le ménage de toute sa vie...