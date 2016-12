Partie à 14 ans pour un tour du monde à la voile en solitaire, Laura arrive aujourd'hui aux Marquises

Laura raconte son voyage chaque jour sur son site: lauradekker.nl

Hier, les grains m'ont gardée occupée pendant un bon moment mais ils ont fini par se calmer dans la soirée, tout comme moi. Et après quelques derniers harcellement taquins, ils ont fini par disparaître. Ce matin, le ciel s'est éclairci et ce qui miroitait à l'horizon a grandi et est devenu peu à peu plus réel. Il me reste 16 miles nautiques [30 km] à parcourir jusqu'à l'ancrage et je suis de plus en plus impatiente à chaque mile parcouru. L'arrivée est l'un des moments les plus exaltants et aussi les plus dangereux. Il y a une houle d'environ quatre mètres [13 pieds] et Guppy s'approche de la plus grande menace, la terre !! Je ne peux pas rester une minute tranquile et je scrute les rochers qui prennent maintenant la place de ce qui n'était que de l'eau depuis les 17 derniers jours. C'est vraiment incroyable que ces hautes falaises soit les Îles Marquises pour de vrai ! Jusqu'à maintenant, ce n'était qu'un vague rêve qui semblait si lointain, mais maintemant c'est très réel et si proche.

Laura

L'itinéraire de Laura. Partie des Pays-Bas, elle a mis 10 mois pour arriver aux Marquises sur son ketch.

Ceux qui suivent son périple laissent parfois un message à Laura sur son site. En voici quelqu'uns postés aujourd'hui.

Partie le 4 août 2010 des Pays-Bas, à seulement 14 ans, pour un tour du monde à la voile en solitaire, Laura Dekker est sur le point d'arriver à Hiva Oa, aux Marquises. Coup de chapeau !Sur son journal de voyage en ligne , on peut lire à la date d'aujourd'hui (25 mai 2011):Son départ, initialement prévu en septembre 2009, a été suspendu par une mesure de justice demandée par les services de la protection de l'enfance ayant considéré que les garanties pour sa sécurité étaient insuffisantes. Le tribunal a rejeté, le 27 juillet, la demande de prolongation de cette mesure de protection.Elle va tenter de devenir la plus jeune navigatrice à réaliser l'exploit d'un tour du monde avec escale.Elle devra battre l'actuel record détenu par la jeune navigatrice australienne Jessica Watson qui termina son périple de 210 jours le 15 mai 2010, soit trois jours avant son 17e anniversaire. Pour cela Laura Dekker devra conclure son périple au plus tard le 16 septembre 2012.Laura Dekker, née le 20 septembre 1995 à Whangarei en Nouvelle-Zélande, est une navigatrice néerlandaise qui tente de devenir la plus jeune skipper à réaliser un tour du monde à la voile en solitaire, avec escales, à la barre de son voilier à deux mâts de 11,50 m, le Guppy, un Ketch Jeanneau Gin Fizz1. Si vous souhaitez l'aider en envoyant de l'argent, vous pouvez le faire par virement ou par Paypal (voir détails sur son site). Laura reverse 10% des dons à l'organisation écologiste Sea Shepherd Netherlands.