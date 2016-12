Seulement 22% croient que Sabrina peut moraliser la politique

La représentante indépendantiste siège maintenant avec les non-inscrits car elle veut pouvoir voter en son âme et conscience et non plus suivant les instructions d'un parti.

Seulement 22% croient que Sabrina peut parvenir à moraliser la politique.77% croient qu'elle n'y parviendra pas, essentiellement parce qu'"il y a trop d'élus cupides qui ne changeront pas".1% ne se prononcent pas.Il est possible que ce faible taux confiance accordée à Sabrina tienne en partie au fait qu'elle milite pour l'indépendance. En effet, dans tous nos sondages, les internautes votent en majorité contre l'indépendance.Sondage réalisé du 24 avril au 2 mai, sur 129 votants.