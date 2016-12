Tout sonne faux !

Dans le fond, c'est pas le mauvais mec...

Les déclarations de la maison Blanche sur la mort d'Osama Ben Laden, sont plutôt contradictoires. On nous avait dit d'abord qu'il avait riposté et que c'est pourquoi le commando américain avait dû l'abattre. Aujourd'hui on nous dit qu'il n'était pas armé. Les explications concernant l'identification de Ben Laden ne sont pas non très convaincantes. Son ADN aurait été comparé à celui de sa soeur; ou bien la CIA aurait fait une reconnaissance de son visage sur photo; ou encore la femme d'Osama l'aurait identifié... Les annonces successives ne font qu'ajouter à la confusion.Pourquoi aucune photo du cadavre n'a été diffusée par les autorités américaines?Le visage du chef d'Al-Qaida serait cruellement défiguré et les chaînes de télévision pourraient craindre de choquer leur audience. Cependant le porte-parole de la Maison Blanche a promis qu'ils montrerait bien une photo. Mais peut-être "de loin" !Pour le moment la seule photo qui ait circulé est un photomontage associant le visage de Ben Laden avec celui d'un véritable cadavre. On n'en connait pas l'auteur.Les Etats-Unis auraient pu lever tous ces doutes en ramenant le corps d'Osama mais ils ont choisi de l'immerger en mer d'Omam, pour "éviter de créer une tombe qui aurait pu se transformer en lieu de pélerinage pour les jihadistes".Les présidentielles américaines c'est l'année prochaine... L'annonce du succès de cette mission contre le commanditaire présumé des attentats du 11 septembre sonne comme une aubaine pour le président-candidat Obama... Une aubaine ou un méchant calcul...?