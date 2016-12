APF: ceux qui disent, ceux qui font, et ceux qui sabotent

Sabrina Birk, un électron libre au milieu des "acteurs" de l'Assemblée.

Sabrina:

L'ambiance à l'APF vue par Sabrina

ndlr

Sabrina:

Myrtille:

Sabrina:

Myrtille:

Sabrina:

Rien publié depuis plus d'un mois… La politique me gave… Même plus envie de suivre les histoires qui font la une de la presse parce que c'est toujours les mêmes embrouilles avec toujours les mêmes tireurs de ficelles derrière… Fiu !Mais ce matin, j'ai lu sur Facebook un truc différent: Alors que les sénateurs français viennent de se voter une augmentation, Sabrina Birk expliquait comment elle a donné, ce mois-ci encore, deux tiers de ses indemnités de représentante de l'APF pour aider des personnes nécessiteuses.Quelques jours auparavant, elle nous donnait un aperçu de l'ambiance au sein du panier de crabes, décrivant l'attitude d'un politicien typique : show d'acteur, mauvaise foi, mensonges, pinaillage, semage de zizanie…Extraits de la page Facebook de Sabrina.Mes indemnités ont été répartis ce mois-ci, pour 400.000 fcp , de la façon suivante :En aide individuelle / familiale : aide alimentaire pour famille de Taravao, 2 aides pour régler facture Edt, famille de Taravao / famille de Paea; aide pour régler factures de scolarité afin de permettre la radiation d'un enfant de l'école Sacré Coeur, pour que l'enfant puisse être inscrit dans l'école publique, moins onéreuse; aide pour un retour sur Tahaa, aide pour rénover une maison familiale vétuste d'une famille nombreuse.En aide pour associations: Vahine Orama, qui apporte aide et soutien aux personnes victimes de violences sur la Presqu'île; Jeunesse et action, l'association de Hortense, qui apporte de l'aide alimentaire aux familles dans le besoin.Enfin en cours, une aide pour régler l'adoption d'un enfant et la notoriété d'une famille de Mataiea.-------------------------------------------: j'ai remplacé le nom du représentant par [J'aimerai que [] disparaisse!!!!J'aimerai être "Sabrina la sorcière bien aimée"… et d'un coup de baguette magique : POUF !!! n'a plus [] !!!! depuis qu'il est revenu à l'APF, il fout la zone !!!! Avant, c'était calme, on travaillait bien avec tout le monde, c'était bon enfant, depuis qu'il est revenu... il peste tout le temps, il est de mauvaise foi, il ment sans scrupules… et ça fini par exciter tout le monde... moi comprise... je suis sûre, si il disparaissait, ce serait tellement plus constructif... Juste pouvoir le zapper de ma vue, de mes oreilles , comme sur Facebook !!! héhéhéhéhé... Je me suis rendu compte que sans lui l'APF était tellement plus agréable………. grrrrrrrrrrrr!!!​!!! Il passe son temps à chercher la bête, à vouloir diviser, à détruire, mentir... Si il ne disparait pas... je crois c'est moi qui vais me barrer !!!!je l'aime bien moi! lolEn tant que personne, je nie pas qu'il peut être sympathique, myrtille, ;-) , mais à l'APF, il est tellement de mauvaise foi, c'est un acteur, il aurait mieux fait d'aller à Hollywood, ou Pollywood, il aurait bien gagné, et honnêtement !!!!! Mais malheureusement, il est a l'APF, et je n'arrive plus à le supporter !!!! J'en suis Allergique !!!! c'est un destructeur, et il est tellement...... beuuuuuuuu !!!cela fait parti du showwwwwwwwwwwww! j'en connais plein dans ce genre à l'APF c'est LOIN d'être le seul!Alors là je t'arrête, Myrtille !!!! On n'est pas payé sur le dos du peuple des indemnités exorbitantes, pour faire un showwww!!!! A perdre un temps FOU !!!!! 5H, voir 6h pour des simples délibs!!!! La différence entre lui et les autres... c'est que sans lui, tout est calme, tout le monde bosse dans le respect des uns et des autres... D'accord, on peut diverger sur les points de vue... mais on ne fait pas de caca nerveux... Depuis qu'il est revenu, il excite, il provoque par sa mauvaise foi, ses déformations.... et il fini par contaminer les autres, qui jusque là étaient calmes et constructif, ils finissent par se joindre au cortège de la contestation, du tourner en rond, de la division... et on perd un temps FOU !Il s'agit de SINCERITE!!!! c'est la le fond de l'histoire. Il y en a qui racontent des conneries, mais ils y croient; [] ment ouvertement, il déforme volontairement, il te fait la bise, et te poignarde... Les autres c'est pas aussi flagrant !!! aussi manipulateur. Chez lui, il y a une telle mauvaise foi, il peut tout défendre... tu sais jamais ce qu'il pense... Ca ne dérange pas qu'on ne partage pas les mêmes opinions... mais il faut être de bonne foi... sincère…